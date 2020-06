Elversberg Fußball-Regionalligist Elversberg verpflichtet Waldhof Mannheims Kapitän Kevin Conrad. Der Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Conrad, der bereits 144 Drittliga-Spiele für den Chemnitzer FC und Mannheim absolviert hat, wechselte 2016 nach Mannheim. 2019 wurde der gebürtige Künzelsauer (Baden-Würtemberg) mit dem Waldhof Meister der Regionalliga Südwest und stieg in die 3. Liga auf. Dort liegen die Mannheimer derzeit auf Platz zwei und stehen vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Umso ungewöhnlicher ist es angesichts des möglichen Durchmarschs, dass mit Conrad der Kapitän vorzeitig abspringt.

Conrad erklärt seinen Wechsel so: „Ich hatte eine erfolgreiche Zeit in Mannheim und will diese auch erfolgreich beenden. Sobald die Drittliga-Saison beendet ist, freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Die Spielweise des Trainers und der Plan des Vereins gefallen mir. Und ich bin gespannt, wie wir den Weg zusammen gehen werden.“ Mehr wollte Conrad dazu nicht sagen. Hinter den Kulissen soll es aber in Mannheim gerauscht haben. Die Verträge von vielen Leistungsträgern laufen nach dieser Saison aus, und mit den Spielern soll noch nicht über neue Verträge gesprochen worden sein.

In der SVE-Abwehr gab es in der abgebrochenen Saison, wenn überhaupt, nur das Problem in der Innenverteidigung, in der sich neben Abwehrchef Torben Rehfeld kein zweiter zuverlässiger Innenverteidiger finden ließ. Mit Conrad ist diese Lücke nun geschlossen. „In der Abwehr sind wir für die kommende Saison bereits sehr gut aufgestellt, wir schauen uns aber noch nach einem weiteren Außenverteidiger um“, sagt Ole Book. Nach den Vertragsverlängerungen mit Sinan Tekerci und Israel Suero soll jetzt vom SV Rödinghausen (Tabellenführer der Regionalliga West) noch ein weiterer starker Mittelfeldspieler kommen, auch die Vertragsverlängerung von Kapitän Luca Dürholtz soll nach SZ-Informationen in den kommenden Tagen perfekt gemacht werden.