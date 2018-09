später lesen Leichtathletik Marathon: Kipchoge rennt in Berlin Weltrekord Teilen

Im dritten Anlauf hat es Eliud Kipchoge endlich gepackt und seinen Triumph beim Berlin-Marathon mit einem fantastischen Weltrekord gekrönt. Der 33 Jahre alte Kenianer wurde am Sonntag seiner Favoritenrolle gerecht, bestimmte das Rennen vom Start weg und rannte in unglaublichen 2:01:39 Stunden durchs Ziel an der Straße des 17. Juni. dpa