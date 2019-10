Kegeln : Kegler des KSC Landsweiler holen sich alle drei Zähler

Landsweiler Die Kegler des KSC Landsweiler sind nach ihrem Wiederaufstieg in die Bundesliga zu Hause weiter ungeschlagen. Der KSC gewann gegen Mitaufsteiger SK Kamp-Lintfort sein drittes Saison-Heimspiel. Die Gastgeber siegten mit 3:0 (4983:4806 Holz, 48:30 Einzelwertungspunkte, EWP).

Landsweiler ist nun Tabellen-Sechster – und damit weiter vor dem Lokalrivalen KSC Hüttersdorf. Das Team aus dem Schmelzer Gemeindeteil verlor beim KSV Riol mit 1:2 (5139:5307 Holz, 32:46 EWP). Hüttersdorf liegt nun in der Tabelle auf Rang acht. In Riol sorgte Marc Glöckner mit 895 Holz (elf EWP) dafür, dass der Zusatzpunkt an die Saarländer ging.