Kegeln : Hüttersdorf vor Rettung, Landsweiler vor Abstieg

Landsweiler/Hüttersdorf Kegel-Bundesliga: Vor dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde kann Landsweiler nur noch ein Wunder retten.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangssituation für die beiden Kegel-Bundesligisten aus dem Kreis vor dem Saisonfinale an diesem Samstag (ab 12 Uhr) auf der Bahn des KSC Landsweiler nicht sein: Während der KSC Hüttersdorf dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Ligaverbleib feiern wird, kann die Gastgeber nur noch ein Wunder vor dem Abstieg bewahren.

Nach dem Doppelspieltag am vergangenen Wochenende führt Hüttersdorf die Tabelle mit zwölf Zählern an, Landsweiler ist mit acht Punkten Letzter. Dazwischen liegen Ninepin Iserlohn und die SK Kamp-Lintfort mit zehn Zählern. Aufgrund der deutlich schlechteren Einzelwertungs-Bilanz, die bei Punktgleichheit den Ausschlag gibt, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass Landsweiler die Gäste aus Iserlohn und Kamp-Lintfort überholt – und damit ans rettende Ufer klettert.

Die unterschiedliche Ausgangsbasis der beiden Lokalrivalen ist das Ergebnis des Doppelspieltags der Abstiegsrunde am Wochenende. Hüttersdorf konnte dabei sowohl am zweiten Spieltag in Kamp-Lintfort als auch am dritten Spieltag in Iserlohn Rang zwei hinter dem jeweiligen Gastgeber erobern. „Das waren zwei super Ergebnisse für uns“, freut sich Hamm. „Die Erleichterung danach war natürlich riesengroß.“