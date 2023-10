Volleyball Der kometenhafte Aufstieg des SSC Freisen und von Doreen Werth

Auf dieses Spiel freut sich Doreen Werth riesig. „Einen ehemaligen Erstligisten in Freisen begrüßen zu können, ist schon etwas Besonderes“, sagt die Spielführerin der Volleyballerinnen des SSC Freisen. In der neu gegründeten 2. Liga Pro erwartet der SSC zu seinem zweiten Saison-Heimspiel an diesem Samstag um 18.30 Uhr NaWaRo Straubing in der heimischen Bruchwaldhalle.