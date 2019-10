Regionalliga Südwest : Kai Merk schießt die SV Elversberg zum 1:0-Sieg gegen Frankfurt

Foto: Heiko Lehmann SVE-Torschütze Kai Merk kam in der 64. Minute für Thomas Gösweiner (hier im Bild) ins Spiel.

Elversberg Chancen um Chancen verballerten die Elversberger am Tag der Deutschen Einheit im Spiel gegen den FSV Frankfurt. Und dann musste es am Ende ausgerechnet ein Pfälzer im Saarland richten. Der eingewechselte Kai Merk staubte in der 85. Minute aus zehn Metern zum 1:0-Sieg für die Elversberger ab.

„Das war ein tolles Gefühl. Der Saisonstart lief für mich nicht besonders gut, aber jetzt versuche ich meine Chancen zu nutzen“, sagte Kai Merk nach dem Spiel.

Vor 1492 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde war die SV Elversberg von Beginn an die bessere Mannschaft und stürmte zielstrebig nach vorne. Doch wie schon so oft in dieser Saison belohnten sich die Spieler von der Kaiserlinde nicht für den hohen Aufwand, den sie betrieben. Die Pässe waren meistens zu ungenau, die Flanken zu kurz und die Standards zu schwach. Frankfurts Torhüter Marco Aulbach musste erst in der 29. Minute zum ersten Mal ernsthaft eingreifen, als er den Ball nach einem 18-Meter-Freistoß von Luca Dürholtz abwehrte.