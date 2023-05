Fußball-Star aus dem Saarland Jonas Hectors Gänsehaut-Video aus FC-Kabine wird Youtube-Hit

Nach dem 3:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim hat der 1. FC Köln ein emotionales Video bei Youtube veröffentlicht, in dem Kapitän Jonas Hector (32) eine Rede in der Kölner Kabine zu seinem Karriereende hält. Die Kölner hatten durch den Sieg den Klassenerhalt geschafft. „Es ist schon geil, dass wir das Ruder so noch mal rumgerissen haben“, sagte der Linksverteidiger, der aus dem Saarland stammt. „Deswegen können wir den Klassenerhalt feiern. Es wird zwei Tage frei geben. Das habe ich eben entschieden“, so Jonas Hector in dem Video.