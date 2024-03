Para-Sport Recktenwald gewinnt in Kanada WM-Bronze

Recktenwald startet in Kanada noch in zwei Einzelrennen. Am späten Donnerstag, 7. März, geht die junge Saarländerin ab 22.55 Uhr im Einzel in die Loipe, an diesem Samstag steht der Start in der Verfolgung an. Dabei hat Recktenwald auch im Einzel Medaillenchancen. Ob sie auch für den Teamsprint am Sonntag nominiert wird, ist noch nicht klar.