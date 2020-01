Handball : Müller reift zur Bundesliga-Größe heran

Ludwigshafen Der Handballer aus Werschweiler ist bei den Eulen Ludwigshafen inzwischen Leistungsträger. Sein Vertrag läuft aus.

Nicht nur der Start, sondern auch das Ende seiner ersten Bundesliga-Saison war für Müller von Erfolg gekrönt. Am letzten Spieltag gelang den Eulen in allerletzter Sekunde mit einem Tor Vorsprung der sensationelle Klassenverbleib. „Ich konnte verletzungsbedingt leider nicht spielen, aber die Stimmung in der Halle war unfassbar. So die Bundesliga zu halten, ist unglaublich. Das war bisher das Highlight meiner Karriere“, sagt Müller, der in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit 110 Tore erzielte. Auch sein zweites Jahr läuft für ihn mit bisher 78 Toren in 20 Spielen sehr gut. „Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich so in der Bundesliga mitspielen kann, dann hätte ich selbst das wohl am wenigsten geglaubt“, sagt er lachend. Sein Trainer Ben Matschke ist zufrieden mit Müller: „Jerome übernimmt immer mehr Verantwortung und entwickelt sich auch in der Deckung weiter. Er muss weiter viel Spielpraxis sammeln, um den nächsten Schritt zu gehen, aber ich traue ihm das zu.“