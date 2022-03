Paukenschlag im Saarfußball : Kiefer hört als NLZ-Leiter bei der SV Elversberg auf

Elversberg Jens Kiefer, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der SV Elversberg, verlässt den Verein offenbar am Saisonende.

Jens Kiefer hört nach Informationen der Saarbrücker Zeitung am Saisonende als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der SV Elversberg auf. Kiefer und die SVE wollten sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Es soll in den kommenden Tagen aber wohl eine Presseerklärung zu diesem Thema geben.

Kiefer hatte die SV Elversberg im Jahr 2013 als Cheftrainer zum bislang einzigen Mal in der Vereinsgeschichte in die 3. Fußball-Liga geführt, trat zu Beginn der folgenden Saison wegen der Doppelbelastung mit der Ausbildung zum Fußballlehrer zurück. Nach Stationen bei Eintracht Trier, dem FC Homburg und in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern übernahm der 47-Jährige 2018 die Leitung des NLZ der SVE. Denkbar ist, dass der Spiesener wieder näher an den Aktivenfußball heranrücken möchte.