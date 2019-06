Jan Morawski : Der Übermotivierte muss gebremst werden

Jan Morawski geht selbst noch an die Tischtennis-Platte. Der 31-Jährige spielt mit der zweiten Mannschaft des TTC Gersweiler in der Kreisliga. Foto: Andreas Schlichter

Gersweiler Jan Morawski hat mit seinen Vorstandskollegen seinem Heimatverein TTC Gersweiler neues Leben eingehaucht.

Jan Morawski wohnt seit mehr als zweieinhalb Jahren in Saarlouis. Und er arbeitet seit Jahren in Luxemburg. Trotzdem ist er seinem Heimatverein, dem Tischtennis-Club (TTC) Gersweiler, treu geblieben – und hat ihm mit seinen Vorstandskollegen neues Leben eingehaucht. Als er mit dem Tischtennis anfing, war der Journalist acht Jahre alt. Klassenkameraden haben den sportaffinen Steppke, der damals schon in einem Leichtathletik-, einem Schwimm- und einem Tennisverein aktiv war, mit zum Tischtennis geschleift. „Irgendwann hatte meine Mama keinen Bock mehr, mich mehrmals in der Woche woanders hinzufahren“, erinnert sich der 31-Jährige. Vor die Wahl gestellt, ließen der Spaß am Spiel und sein Talent nur eine Entscheidung zu: Tischtennis. Glück gehabt: Die Halle war gleich nebenan und die Mama musste ihn nicht hinfahren.