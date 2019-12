Das Sport-Jahr 2019 : Tränen der Trauer und der Freude

Trauer um Yannick Nonnweiler: Die Mannschaften der SF Köllerbach und des FC Homburg II (links) sowie das Schiedsrichter-Gespann stehen vor ihrem Aufeinandertreffen in der Fußball-Saarlandliga am Mittelkreis zusammen. Sie trauern um den SF-Stürmer, der im Alter von 24 Jahren gestorben ist. Foto: Ruppenthal

Regionalverband Die Saarbrücker Zeitung blickt auf das Sportjahr im Regionalverband zurück. Der Sport war an manchem Tag aber einfach nur Nebensache. Denn 2019 gab es sehr traurige Momente, die die Sportler gemeinsam durchstehen mussten.

Was war das wieder für ein Sportjahr: Überraschungen, Titel, Tränen – alles, was Sport ausmacht, wurde geboten. 2019 gab es aber auch Momente, an denen der Sport in den Hintergrund trat. Tage, an denen Sportler zueinander hielten – nicht um gemeinsam Siege einzufahren, sondern um gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig Halt zu geben.

Die SF Köllerbach erlebten 2019 zunächst tolle Momente. Der Fußball-Saarlandligist durfte als Tabellendritter nach dem Verzicht des SC Halberg Brebach anstelle des Vizemeisters an der Relegation um den Aufstieg in die Oberliga teilnehmen. Und war nach dem 3:0 gegen den Ahrweiler BC so nah dran: Ein Remis im letzten Spiel beim FV Dudenhofen hätte gereicht. Doch die Köllerbacher verloren die Partie am 8. Juni mit 0:2. Viel tragischer war jedoch das, was am 14. August geschah: Der ehemalige Jugend-Nationalspieler Yannick Nonnweiler starb kurz vor seinem 25. Geburtstag. Der plötzliche und völlig unerwartete Tod des Stürmers der SF Köllerbach schockte die Fußball-Szene weit über das Saarland hinaus.

Was solche Momente in einer Mannschaft und dem gesamten Verein bewirken, hatte der HSV Püttlingen im Februar erleben müssen. Die für den Handball-Oberligisten spielende Polizistin Charlotte B. war am 16. Februar im Alter von 22 Jahren ums Leben gekommen. „Charly“, wie sie von ihren Mitspielerinnen genannt wurde, starb als Beifahrerin bei einem tragischen Verkehrsunfall im Dienst.

Ein trauriges Kapitel war 2019 auch der Rückzug des ATSV Saarbrücken. Nach zwölf Jahren in der zweithöchsten Liga hat der Club seine Frauen-Mannschaft aus finanziellen Gründen aus der 2. Tischtennis-Bundesliga abgemeldet.

Zu den schönen Momenten im vergangenen Sport-Jahr gehörten dagegen die Triumphe im Hallenfußball. Alle Masters-Titel gingen an Mannschaften aus dem Regionalverband. Bei den Herren gewann der SV Auersmacher, der 2019 seinen 100. Geburtstag feierte, das Masters-Endturnier. Bei den Damen holte sich der 1. FC Riegelsberg den Budenzauber-Titel. Und das Schiedsrichter-Masters gewann die Gruppe Sulzbachtal-Saarbrücken.

Im Fußball-Jahr 2019 gab es auch bittere Momente. Oberligist Röchling Völklingen scheiterte in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga. Der insolvente SV Bübingen löste sich auf. Es folgte die Neugründung als SV 19 Bübingen mit dem Neustart in der A-Klasse.

Bitter war auch das, was sich zwischen dem 1. FC Saarbrücken II und dem FC Rastpfuhl II abspielte und für Empörung im Fußball-Saarland sorgte. Der FCS hatte beim Verband den Wechsel von Rastpfuhls Jeremy Pahl nach dem letzten Punktspiel, aber vor Beginn der Aufstiegsrelegation der Rastpfuhler beantragt. Die setzten Pahl gegen den FSV Hemmersdorf II ein und gewannen das Spiel mit 2:0. Der FSV legte Einspruch ein – und bekam Recht: Der Verband stufte Pahl als nicht mehr spielberechtigt ein. Es folgte mächtiger Ärger zwischen den Rastpfuhlern und dem FCS, der sich schließlich für sein Vorgehen entschuldigte.

Die Sache wendete sich noch zum Guten. Laut Verband war der Wechsel Pahls vom FCS nicht vollständig und damit nicht rechtskonform beantragt worden – und damit ungültig. Pahl erhielt rückwirkend das Spielrecht für den FC Rastpfuhl, der dann über Umwege noch in die Bezirksliga aufstieg – und mit Spielertrainer Christoph Müller den besten Torjäger im Saarland stellte. Er traf 62-mal in 23 Partien.

Was gab’s sonst noch im Sport-Jahr 2019? Der SV Friedrichsthal wurde Meister der Wasserball-Oberliga und gewann den Rheinland-Pfalz-Saarland-Pokal. Ebenfalls im Wasser erfolgreich war Sebastian Walle. Der für die DLRG-Ortsgruppe Völklingen startende Schüler aus Emmersweiler kam mit sieben Medaillen von der Junioren-Europameisterschaft im Rettungsschwimmen aus dem italienischen Riccione zurück.

Viel Edelmetall sammelten auch Muay-Thai-Kampfsportler des TuS Jägersfreude bei der EM in Paderborn. Sie stellen vier Europameister: Patrick Zahlmann, Michael Saebisch, Jim Saebisch und Theo Asuthasan. Vize-Europameister wurden Marc Müllenbach, Dario Decker und Tim Schneider. Gar Weltmeister wurde Christian Greuther vom TC Halberg Brebach. Ohne Satzverlust gewann er bei der Tennis-Weltmeisterschaft der Senioren in der Altersklasse M 55 in Lissabon in Portugal den Titel.

Schweigeminute für Charlotte B.: Die Mannschaft des Handball-Oberligisten HSV Püttlingen trauert um Mitspielerin „Charly“. Die 22 Jahre alte Polizistin kam bei einem Verkehrsunfall im Dienst ums Leben. Foto: Klos Horst/Horst Klos (Klosfoto)

Tränen nach dem letzten Spiel: Theresa Adams (links) drückt Wolfgang Scholer, Ann-Kathrin Herges weint. Der ATSV Saarbrücken zog seine Mannschaft nach zwölf Jahren aus der 2. Tischtennis-Bundesliga zurück. Foto: Andreas Schlichter

Treffsicher: Boris Nicolai von der BRS Gersweiler ist Vize-Europameister im Para Boccia. Foto: Andreas Schlichter

Er hatte wahrlich Grund zur Freude: Saarlands bester Fußball-Torschütze Christoph Müller vom FC Rastpfuhl II. Der Spielertrainer erzielte in der Saison 2018/2019 in 23 Spielen 63 Treffer. Foto: FNS/Mohr

Hatte siebenmal Grund zum Jubeln: Rettungsschwimmer Sebastian Walle sammelte EM-Medaillen. Foto: SDI/Steph Dittschar