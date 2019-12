Kostenpflichtiger Inhalt: Jahresrückblick 2019 Fußball : Von erfüllten und unerfüllten Träumen

Der Pokalsensation gegen Köln folgten für Dirk Lottner schwache Liga-Auftritte und der Rauswurf beim 1. FC Saarbrücken. Foto: Thomas Wieck

Beim SZ-Rückblick auf das Fußballjahr 2019 stehen Trainer wie Niko Kovac, Adi Hütter und Dirk Lottner im Mittelpunkt.

Es gibt Fußballtrainer, die laufen Erfolgen jahrelang hinterher, ohne sie zu erreichen. Und es gibt welche, denen scheint zeitweise der Erfolg quasi hinterherzulaufen. Jürgen Klopp ist für viele eher letzteres. Doch ein Titel fehlte dem jetzt schon legendären Trainer noch: der Champions-League-Pokal. Mit Borussia Dortmund scheiterte er im Finale an den Bayern, auch mit dem FC Liverpool klappte es nicht. Doch im Jahr 2019 endete „Kloppos“ Finalfluch. Nachdem Liverpool im Achtelfinale die Bayern rausgeschmissen hatte, gewann das Team von der Anfield Road das englische Finale der europäischen Königsklasse gegen Tottenham Hotspur mit 2:0. Und Klopps Ruf als bewunderter Erfolgstrainer klingt nach dem Gewinn der Club-WM im Dezember immer mehr wie Donnerhall.

Ende November war für Dirk Lottner nach rund dreieinhalb Jahren beim 1. FC Saarbrücken Feierabend. Foto: Andreas Schlichter

Der FC Bayern München wurde immerhin deutscher Meister, obwohl Borussia Dortmund im Winter schon neun Punkte Vorsprung hatte. Mit dem DFB-Pokal (3:0 im Finale gegen RB Leipzig) holte der gefühlt dauer-wackelnde Trainer Niko Kovac das Double. Monate später musste Kovac dann doch Anfang November nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt, der höchsten Bundesliga-Niederlage seit zehn Jahren, seinen Hut nehmen. Freiwillig denselbigen nahm Uli Hoeneß, der Bayern-Macher zog sich aus der ersten Reihe zurück, zum Nachfolger als Präsident wurde der langjährige adidas-Vorstandschef Herbert Hainer gewählt.

„Finalfluch“ beendet: Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp ging mit dem Gewinn des Champions-League-Titels ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Foto: AP/Jon Super

Chronik Das alles passierte 2019 im Fußball: Januar: Fortuna Düsseldorf gibt bekannt, dass Trainer Friedhelm Funkel den Bundesligisten im Sommer verlassen muss. Nach Druck von Fans gibt es eine spektakuläre Wende, und Funkel verlängert doch um ein Jahr. Februar: Die deutsche Jahrhundert-Spielerin Heidi Mohr stirbt nach schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren. März: Zinédine Zidane kehrt als Trainer zu Real Madrid zurück. Der FC Bayern München verpflichtet nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen den FC Liverpool den französischen Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid. Die 80 Millionen Euro Ablösesumme sorgen für einen Transferrekord in der Bundesliga. April: Reinhard Grindel tritt als DFB-Präsident zurück. Er war zuvor in die Negativschlagzeilen geraten, unter anderem durch die Annahme einer Luxusuhr. Mai: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern binnen fünf Tagen den Gewinn des DFB-Pokals und die deutsche Meisterschaft. Eintracht Frankfurt verpasst im Halbfinale der Europa League gegen den FC Chelsea nach einem Remis im Hinspiel durch ein 3:4 im Elfmeterschießen das Finale knapp. Chelsea gewinnt später das Finale gegen den FC Arsenal mit 4:1. In den vorherigen Runden hatten sich die Frankfurter unterstützt von ihren frenetischen Fans gegen Schachtjor Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon durchgesetzt. Juni: Portugal gewinnt die erste Auflage der Nations League mit 1:0 gegen die Niederlande. Die deutsche U21 kommt bei der EM ins Finale und verliert dort 1:2 gegen Spanien. Die deutschen Frauen scheiden bei der WM in Frankreich im Viertelfinale durch ein 1:2 gegen Schweden aus. Turniersieger werden die USA. Juli: Arjen Robben (35) beendet seine Karriere, nachdem der Vertrag des Niederländers bei Bayern München ausgelaufen ist. Marco Reus (30) von Borussia Dortmund wird zum zweiten Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. August: Manchester Citys Nationalspieler Leroy Sané, zuvor heftig vom FC Bayern umworben, reißt sich das Kreuzband im Knie. Der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool wird erstmals Europas Fußballer des Jahres. September: Fritz Keller, zuvor Präsident des SC Freiburg, wird zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewählt. Nach Gewalt-Vorfällen streiken im Saarland die Schiedsrichter, Ende Oktober streiken auch die in Berlin und im November die in Köln. Oktober: Der 1. FC Saarbrücken wirft im DFB-Pokal Bundesligist 1. FC Köln durch ein 3:2 raus. November: Jürgen Klinsmann erlebt als Trainer von Hertha BSC in Berlin seine Rückkehr in die Bundesliga. Dezember: RB Leipzig wird Herbstmeister der Bundesliga. Als Zweiter geht nach einer starken Halbserie Borussia Mönchengladbach in die Winterpause.

Während sich die Bayern mit Oliver Kahn als neuem starken Mann für die Zukunft aufstellen, musste die Bundesliga von einem anderen Macher Abschied nehmen. Schalkes langjähriger und charismatischer Manager Rudi Assauer starb im Februar mit 74 Jahren.

Sara Däbritz (Nummer 13) musste nach dem WM-Aus der deutschen Frauen im Viertelfinale gegen Schweden Lena Oberdorf trösten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Eine gute Wahl scheint in Frankfurt Trainer Adi Hütter gewesen zu sein, zuletzt ging der Trend aber steil nach unten. Der Österreicher kam nach einer begeisternden Europa-League-Saison mit der Eintracht ins Halbfinale, das unglücklich im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren ging. Und – so ist das Geschäft – nach dieser furiosen Saison löste sich die Frankfurter „Büffelherde“ auf, alle drei maßgeblich am Erfolg beteiligten Offensivspieler Sebastién Haller, Luka Jovic und Ante Rebic verließen die Eintracht in Richtung finanzstärkerer Spitzenclubs.

Trotz deutschem Meistertitel und DFB-Pokal musste Trainer Niko Kovac im Herbst den FC Bayern München verlassen. Foto: dpa/Matthias Balk

Verlassen mussten auch Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller die Nationalmannschaft. Mit einer spektakulären Aktion sortierte Nationaltrainer Joachim Löw sie aus. Auch ohne die drei altgedienten Profis qualifizierte sich die Nationalmannschaft doch noch vor den Niederlanden als Gruppensieger für die EM. Und als Belohnung für Platz eins trifft die Nationalelf jetzt bei der ersten paneuropäischen Europameisterschaft 2020 in der Vorrundengruppe auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal, der dritte Gegner steht noch nicht fest.

Während die Männer 2019 kein Turnier spielten, erlebten die U21 und die Frauen-Nationalmannschaft unterschiedliche Erfolge. Die U21 mit dem Neunkircher Trainer Stefan Kuntz kam bei der EM als Titelverteidiger ins Finale, wo sie Spanien unterlag. Die Frauen um Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg schieden bei der WM in Frankreich im Halbfinale mit 1:2 gegen Schweden aus. Die Saarbrückerin Dzsenifer Maroszan brach sich im ersten Gruppenspiel gegen China den Zeh, kam gegen Schweden zur Halbzeit ins Spiel, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.

Beim 1. FC Kaiserslautern drehte sich im abgelaufenen Jahr mal wieder vieles ums Geld. Nur eine Finanzspritze des Luxemburger Investors Fabio Becca rettete dem Traditionsverein im Sommer die Lizenz. Auf Funktionärsebene gab es sehr viele Wechsel, die Mannschaft stand im Herbst in der 3. Liga sogar auf einem Abstiegsplatz, hat sich aber mit Neu-Trainer Boris Schommers nun wieder etwas berappelt. Aber das liebe Geld bleibt beim FCK weiter ein Thema.

In der Regionalliga Südwest dreht sich in dieser Saison alles um das Saarland. Tabellenführer 1. FC Saarbrücken, der Zweite SV Elversberg und der Vierte FC Homburg dominieren die vierte Liga und kämpfen um den Aufstieg. Der FCS landete im Sommer weit hinter Meister Waldhof Mannheim, verstärkte sich sehr gut und spielt um den Titel. Aber auch der heißeste Verfolger SV Elversberg hat ein ganz starkes Team und mit Horst Steffen einen erfolgreichen Trainer. Nachdem das FCS-Team acht Punkte Vorsprung auf zwei schmelzen ließ, musste Trainer Dirk Lottner im November nach fast 3,5 Jahren gehen. Und das trotz etlicher Siege des Herbstmeisters und Saarlandpokalsiegers in der Hinrunde – und trotz der Pokalsensationen im DFB-Pokal gegen Zweitligist Jahn Regensburg und Bundesligist 1. FC Köln. Im Achtelfinale empfängt der FCS, der zudem bangen muss, ab Sommer wieder im Ludwigspark zu spielen, den Karlsruher SC. Wie Klopp lief auch Lottner einem Traum hinterher, den er trotz guter Spieler und großer Etats nicht erhaschen konnte – dem vom Umfeld herbeigesehnten Drittliga-Aufstieg. Den soll jetzt der neue Trainer Lukas Kwasniok schaffen.