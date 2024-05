Radsport So verlief der zweite Tag der Trofeo – und diese Nation dominiert bisher

Saargemünd · Bei dem großen Rad-Juniorenrennen führte am Freitag die zweite Etappe größtenteils durch Frankreich. Nach Etappen am Samstag und Sonntag endet die Trofeo am Sonntagmittag in Walsheim.

31.05.2024 , 20:02 Uhr

Am Donnerstag startete die Trofeo vor dem Rathaus in Friedrichsthal. Am Sonntag wird der Sieger feststehen. Foto: Heiko Lehmann

Von David Benedyczuk