Spielerin des Bundesligisten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim : Isabel Lohau muss ihre Teilnahme an den deutschen Badminton-Meisterschaften absagen

Badminton-Ass Isabel Lohau (rechts, hier mit Mark Lamsfuß im gemischten Doppel bei den Europameisterschaften 2021) musste ihre Teilnahme an den diesjährigen deutschen Meisterschaften in Bielefeld absagen. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Bielefeld Bei den deutschen Badminton-Meisterschaften an diesem Wochenende wird Top-Favoritin Isabel Lohau vom Bundesligisten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim fehlen.

Wenn an diesem Wochenende in Bielefeld traditionell die Titel bei den deutschen Badminton-Meisterschaften vergeben werden, dann wird eine der Top-Favoritinnen auf zwei Titel leider fehlen: Isabel Lohau vom Bundesligisten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim hat ihre Teilnahme am Turnier in der Seidenstickerhalle absagen müssen.

„Mein Körper lässt mir keine Ruhe“, schrieb die 30-Jährige in den sozialen Netzwerken und nahm damit Bezug auf zwei bakterielle Infektionen, die sie sich im Dezember des vergangenen Jahres eingefangen hatte. Lohau, mit Mark Lamsfuß vom BC Wipperfeld unter den besten zehn Mixed der Welt zu finden und WM-Bronzemedaillengewinner 2022, waren naturgemäß an Position eins gesetzt. Auch im Damendoppel führte Lohau die Setzliste mit ihrer Vereinskollegin Linda Efler an.