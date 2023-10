Ironman-WM auf Hawaii Ironman Triathletin Anne Haug vom LAZ Saarbrücken wird Vizeweltmeisterin

Doch auch so gab es nach dem Triumph 2019 und drei dritten Plätzen die fünfte Medaille im fünften WM-Rennen. „Lucy war unbesiegbar, eine sehr verdiente Siegerin“, sagte die Bayreutherin: „Das war alles, was drin war. Ich hätte keine Sekunde schneller gekonnt. Mein Medaillensatz ist komplett, das ist sehr geil.“ Insbesondere der Laufrekord von Kona tue „der Seele“ nach Jahren mit Problemen bei der Energieaufnahme „extrem gut“. 2:48:23 Stunden benötigte sie – nie war eine Frau in Hawaii schneller.