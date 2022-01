Sportpolitik : Innenministerium plant mehr Geld für Sport

Auch der Schulsport soll von der Förderung durch das saarländische Innenministerium profitieren. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Saarbrücken Vier bis fünf Millionen Euro Förderung für Schul- und Breitensport. Unterstützung auch für Großveranstaltungen.

Mehr Geld für den Sport will das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im Jahr 2022 zur Verfügung stellen. „Nachdem schon in den letzten Jahren eine hohe Summe in den Neubau, die Sanierung und die Erweiterung von Sportanlagen sowohl im kommunalen als auch im Vereinsbesitz geflossen sind, werden wir auch in diesem Jahr Bedarfszuweisungen in der Größenordnung von vier bis fünf Millionen Euro zur Unterstützung des Schul- und Breitensports investieren“, gab Sportminister Klaus Bouillon am Freitag bekannt.

Besonders am Herzen liegt dem Minister das Schwimmprogramm „Sicheres Schwimmen 2.0“, das aus dem Vorjahr fortgeführt wird. 200 000 Euro fließen dabei an die Kooperationspartner vom Saarländischen Schwimmbund (SSB), dem Kneipp-Verein sowie der DLRG. Zusätzlich stellt das Ministerium den Städten und Gemeinden zur Finanzierung der notwendigen Beckenzeiten in den Bädern weitere 150 000 Euro zur Verfügung. „Wir konnten mittels des Programms bereits 42 neue Ausbilder ausbilden, über 100 sind noch in der Pipeline“, stellte DLRG-Vizepräsidentin Sophie Holderbaum heraus, dass diese dringend benötigt werden: „Wir haben aktuell über 2500 Kinder auf den Wartelisten.“ SSB-Präsident Raban Baumann betonte: „Schwimmkurse retten Leben. Darum braucht das auch im Schulsport mehr Bedeutung.“ Auch Bouillon plädiert für deutlich mehr Sportunterricht: „Viele Tests zeigen, wie unausgeprägt die Motorik vieler Kinder heutzutage ist.“