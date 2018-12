Kritiker belächeln die bewegungsarme Pfeilekunst noch immer, nicht selten kommt die Frage: Darts, ist das überhaupt Sport oder gehört das weiterhin in die Kneipe? Bei der WM im Londoner Alexandra Palace fallen die Entscheidungen in schneller Folge. Die Fans feiern sich meist selbst, die Atmosphäre ist gewohnt ausgelassen zur Weihnachtszeit.

Während die verkleidete Party-Meute unten tobt, müssen die Profis oben auf der Bühne Enormes leisten, vor allem im Kopf. In wenigen Momenten können Partien komplett kippen, es ist wie das Elfmeterschießen beim Fußball. Hin und her, her und hin und wieder zurück. Das Publikum kann sie feiern oder ausbuhen. Für eine schlechte Aufnahme kann direkt die Quittung kommen. Das alles muss der Kopf verarbeiten, er ist oft das entscheidende Element beim Pfeilewerfen. Dennoch wird Darts weiterhin noch oft belächelt.

„Natürlich braucht man beim Darts nicht die körperliche Kondition wie beim Ski-Langlauf“, sagte Sportwissenschaftler Professor Christopher Huth von der Bundeswehr-Universität München. „Darts hat aber feste Regeln, einen stetigen Wettkampf und wird leistungsorientiert gespielt. Also ist es klar eine Sportart.“ Zudem sei die Wurfbewegung einzigartig, sie gebe es in keiner anderen Sportart, verdeutlichte Huth. 2010 wurde Darts Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und als Sportart anerkannt.

„Es ist 100 Prozent Sport für die Spieler, und für die Zuschauer ist es, glaube ich, ein bunter Mix“, erklärt Deutschlands bester Spieler, Max Hopp. Darts-Kommentator Elmar Paulke sagt: „Es ist kein athletischer Sport, es ist ein Mentalsport. Das unterschätzt man, weil es so einfach aussieht. Dass es kein Sport ist, behaupten nur die, die denken, man müsse beim Sport schwitzen.“

Das Schwitzen hält sich im Vergleich zu anderen Sportarten in Grenzen, mental können die Profis schon deutlich eher ins Schwitzen geraten. „Der Kopf hat einen riesigen Einfluss. Die Wurfbewegung ist relativ simpel, daher spielt sich bei den Profis fast alles im Kopf ab. Mindestens 90 Prozent ist Kopfsache“, sagte Paulke. In Konzentrationssportarten wie Darts oder Golf sei die mentale Stärke von noch höherer Bedeutung im Vergleich zu eher athletisch geprägten Sportarten, sagte Sportwissenschaftler Huth.

Diese Kopfsache kann manchmal fast unerklärlich erscheinen. Aus wenigen Fehlversuchen auf das wichtige Doppelfeld entsteht plötzlich Verunsicherung, der Gegner kommt wiedererstarkt zurück, und scheinbar schon entschiedene Partien können wieder kippen. Training im Mental-Bereich wird daher zunehmend wichtiger. Denn selbst bei Weltklasse-Profis kann der Kopf auch nicht mitspielen und Selbstvertrauen verloren gehen.