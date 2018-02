später lesen Olympische Winterspiele Ihle komplettiert das deutsche Eisschnelllauf-Desaster Teilen

Nico Ihle winkte im Ziel zweifelnd ab, wenige Minuten später war der Fehlschlag traurige Gewissheit: Auch der letzte Hoffnungsträger hat die Ehre der deutschen Eisschnellläufer bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht retten können. Vier Tage nach dem Rennen über 500 Meter musste sich Deutschlands bester Eissprinter am Freitag über 1000 Meter in 1:08,93 Minuten erneut mit dem enttäuschenden achten Platz begnügen. „So ein Ergebnis darf ich nicht auf mir sitzen lassen. Vielleicht muss ich doch in Peking 2022 noch einmal angreifen“, sagte der 32-Jährige. Zuvor hatte er erklärt, er könne sich die nächsten Winterspiele „höchstens als Trainer an der Bande“ vorstellen.