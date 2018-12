Die Auswahl des Handball-Verbandes (HV) Saar ist nach einer starken Vorstellung mit einem 25:25 (15:15)-Unentschieden gegen Titelverteidiger Island in die 32. Auflage des Sparkassen-Cups für U18-Nationalmannschaften gestartet. Vor rund 600 Zuschauern in der Merziger Thielsparkhalle schnupperte das Team des Trainerduos Dirk Mathis und Christian Schwarzer sogar an einem unerwarteten Auftaktsieg über den amtierenden U18-Vizeeuropameister. Eine Sekunde vor Ende fand Marc-Robin Eisel von Drittligist TuS Dansenberg mit seinem Kreis-Anspiel Philipp Baus, dessen Wurf aber zur Beute von Islands Torwart wurde.

„Wir sind vielleicht ein wenig traurig, dass der letzte Wurf dann nicht drin war. Aber ein Remis gegen den Vizeeuropameister ist aller Ehren wert“, sagte Eisel, der mit fünf Toren gleichauf mit Philipp Kockler bester Werfer der Saar-Auswahl war. Eisel brachte die Lokalmatadoren gegen die „Wikinger“ in einer spannenden Schlussphase 45 Sekunden vor Ende zum 25:24 in Führung. Island konterte 25 Sekunden vor Ultimo durch Linksaußen Tumi Runarsson, der mit sechs Toren hinter dem herausragenden Rückraumakteur Blaer Hinriksson (acht Tore) bester Werfer des Titelverteidigers war, ehe die letzte Aktion den möglichen Überraschungscoup verhinderte. „Vor dem Spiel wäre ein Unentschieden für uns überragend gewesen. So ist es immer noch okay, aber wenn man kurz vor Ende noch den Sieg-Ball auf der Hand hat, kann man sogar ein bisschen mehr erwarten“, befand Landestrainer Mathis nach dem Auftakt. Vor den beiden weiteren Partien heute gegen Dänemark und die Niederlande stehen die Aussichten für sein Team nicht schlecht, wie bereits vor zwei Jahren das Halbfinale zu erreichen.