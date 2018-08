Formel-1-Pilot Hülkenberg ändert Meinung zu „Halo“

In der Vorwoche hatte Hülkenberg in Belgien durch zu spätes Bremsen einen heftigen Crash ausgelöst. Er schob den McLaren von Fernando Alonso über den Sauber von Charles Leclerc. Dank des in dieser Saison neu eingeführten Titan-Schutzbügels wurde Alonsos Auto vom Cockpit des Franzosen abgelenkt. „Die Reifenabdrücke waren überall auf dem Halo. Es ist eine gute Vorrichtung, sie hat einen guten Job gemacht“, sagte Hülkenberg. Zuvor war der 31-Jährige einer der schärfsten Kritiker des „Halo“ gewesen. Dieser sei hässlich und unnötig.