Handball-Oberliga : Rumpftruppe der HSG Völklingen verliert das Derby

Torwart Alexander Dreier von der HSG Völklingen sitzt bedient in der Eppleborner Hellberghalle auf dem Spielfeld. Foto: Klos Horst/Horst Klos

Völklingen Der Handball-Oberligist kassiert bei den HF Illtal eine 23:33-Niederlage. Den Gästen fehlten vier Spieler aus der ersten Sechs.

Im Sport gibt es Derbys, in der die Rivalen um jeden Millimeter kämpfe. Sich ein Spiel immer weiter zuspitzt, um in einem spannungsgeladenen Finale Sekunden vor Ablaufen der Uhr seinen Höhepunkt zu finden. Eine Mannschaft triumphiert, die andere liegt am Boden. Und dann gibt es Derbys, die schon durch die Umstände quasi vorentschieden sind, bevor sich die Mannschaften auf dem Spielfeld gegenüberstehen – wie die Partie des Handball-Oberligisten HSG Völklingen bei den HF Illtal, die die Gäste mit 23:33 (9:17) verloren.