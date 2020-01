Handball-Oberliga : Die HSG Völklingen verliert, und ihr Trainer Dolic sieht erstmals rot

Völklingen Der Handball-Oberligist HSG Völklingen hat am vergangenen Sonntag seine zweite Niederlage im zweiten Spiel des neuen Jahres hinnehmen müssen. Die Völklinger verloren vor 172 Zuschauern beim Tabellenvorletzten HSG Eckbachtal mit 18:22 (10:9).

Fünf Sekunden vor diesen Szenen war in der Sporthalle in Dirmstein die Entscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen. Eckbachtals Julian Pozywio beförderte den Ball zum 21:17 für den Abstiegskandidaten ins Netz. Zuvor sah es 30 Minuten lang so aus, als könnte die HSG Völklingen Revanche für die 24:25-Niederlage im Hinspiel nehmen. Die Saarländer präsentierten sich in der ersten Halbzeit stark in der Abwehr und lagen bis zur Pause fast immer knapp in Führung. Beim Seitenwechsel stand es 10:9 für Dolics Mannschaft. Doch dann wendete sich das Blatt. Nachdem es nach 38 Minuten 11:11 stand, zog die HSG Eckbachtal davon. Knapp eine Viertelstunde vor Schluss hieß es 15:12 für die Gastgeber, die die Führung nicht mehr aus der Hand gaben.