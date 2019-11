Handball-Saarlandliga : HSG TVA/ATSV Saarbrücken deklassiert den Spitzenreiter

Saarbrücken Dass die HSG TVA/ATSV Saarbrücken in der Handball-Saarlandliga zuhause eine Macht ist, ist bekannt. Das musste am Samstag auch der unbesiegte Tabellenführer TV Homburg anerkennen. Die Saarbrücker schossen den Spitzenreiter bei ihrem 34:19 (17:9)-Sieg förmlich aus der Halle.

Die zuletzt öfter kritisierte Chancenverwertung und fehlende Konzentration im Abschluss waren am Samstag kein Thema. Maurice Kopp und Lukas Klein waren mit je sieben Toren die besten Werfer der Gastgeber. „Mit dieser Leistung können wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen“, sagte Klein, der mit dem Tabellensechsten im nächsten Spiel am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Sporthalle Uchtelfangen beim Tabellenzwölften MSG HF Illtal II antritt.