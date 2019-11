HSG Marpingen-Alsweiler wirft 22 Tore : Moskitos-Talente schlagen sich prima

Jugend forsch: Die erst 17-jährige Michelle Reis (am Ball) traf für die Moskitos gegen Frisch Auf Göppingen vier Mal aus dem Rückraum. Foto: Ruppenthal

Marpingen Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler unterliegen Bundesligist Göppingen im DHB-Pokal mit 22:38.

Handball-Drittligist HSG Marpingen-Alsweiler ist erwartungsgemäß im Achtelfinale des DHB-Pokals ausgeschieden. 600 Zuschauer feierten die Moskitos am Sonntag in eigener Halle trotz der 22:38 (11:18)-Niederlage gegen den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. „Das Ergebnis kann sich sehen, wir haben mehr als 20 Tore geworfen“, freute sich die 17-jährige Linksaußen Johanna Brennauer.

Trainer Jürgen Hartz gab dabei seinen jungen Akteurinnen viel Spielzeit. Nach einer Viertelstunde schickte er die 16-jährige Birte Brunke für seine etatmäßige Nummer eins Carina Kockler, die keinen Ball zu fassen bekam, zwischen die Pfosten. „Die Würfe von Göppingen waren auch deutlich platzierter und härter als bei uns in der Liga“, fand Brunke. Den ersten Ball setzte HSG-Torjägerin Joline Müller in den Kasten des Erstligisten. Michelle Hartz glich zum 2:2 aus, und Müller brachte die Moskitos noch mit 3:2 in Führung (4. Minute).