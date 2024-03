3. Handball-Liga Süd-West „Mannschaft so weit wie möglich zusammenhalten“ – Abstieg der Moskitos ist nahezu besiegelt

Durch die 25:33-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 II haben sich die Hoffnungen der Moskitos auf den Verbleib in der 3. Liga erledigt. Am Saisonende müssen die Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler nach einer Spielzeit wieder runter in die Regionalliga, wie die Oberliga ab der kommenden Runde dann heißen wird. Drei Spieltage vor Schluss geht Interimstrainer Thorsten Hell jetzt mit seinem Team in Liga drei auf Abschiedstour.