Handball-Saarlandliga : HSG Saarbrücken behält einen klaren Kopf

Cedric Maurer von der HSG Dudweiler-Fischbach ist abgesprungen und versucht den Ball auf das Tor zu werfen. Lukas Klein von der HSG TVA/ATSV Saarbrücken (vorne rechts, rotes Trikot) hat sich ihm in den Weg gestellt. Foto: Klos Horst/Horst Klos (Klosfoto)

Dudweiler Der Handball-Saarlandligist gewinnt das Derby bei der HSG Dudweiler-Fischbach im Sportzentrum Dudweiler mit 36:29.

Die HSG TVA/ATSV Saarbrücken hat nach dem 36:19 im Hinspiel auch das Rückspiel in der Saarlandliga gegen die HSG Dudweiler-Fischbach gewonnen. Sie siegte am Samstag im Sportzentrum Dudweiler vor etwa 150 Zuschauern mit 36:29 (20:14). Saarbrückens Trainer Andreas Birk sagte: „Wir hatten in der entscheidenden Phase den Kopf klar, um das Spiel sauber zu Ende zu fahren.“