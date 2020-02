Tanzsport : Heiße Rhythmen und temperamentvolle Tänzer

Saarbrücken/Homburg Die Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sporthalle Saarbrücken ist am Samstag Schauplatz der Saarlandmeisterschaften im Tanzsport. Die Titelkämpfe, bei denen die temperamentvollen lateinamerikanischen Tänzer im Mittelpunkt stehen, beginnen um 11.15 Uhr.

Homburg wird von Stephan Duhl und Susanne Kribelbauer-Duhl vertreten. Das Ehepaar, das für die Tanzsportabteilung Schloss Karlsberg im Rock’n’Roll-Club Homburg startet, tritt bei den Senioren II in der höchsten Leistungsklasse, der S-Klasse, an. Beide hatten im vergangenen Jahr bereits den Titel in der rangniederen A-Klasse gewonnen und waren damit in die S-Klasse aufgestiegen. Bereits im ersten Jahr ihrer Zugehörigkeit zur S-Klasse schafften Duhl/Kribelbauer-Duhl in der nationalen Rangliste den Sprung unter die besten 50 von aktuell 219 gelisteten Paaren und gehen damit in Saarbrücken als klare Favoriten an den Start.