Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg glaubt an seine Titelchance. An diesem Samstag geht es zum FC Astoria Walldorf.

An diesem Samstag um 14 Uhr nehmen die Grün-Weißen beim FC Astoria Walldorf den nächsten Anlauf, sich punktemäßig an den Ligaprimus heranzupirschen. Voraussetzung dafür ist zunächst ein Sieg beim Tabellenachten. Die Statistik spricht dabei eindeutig für den FCH. Im direkten Vergleich gab es fünf Homburger Siege und zwei Unentschieden. Die einzige Niederlage gegen Walldorf liegt schon dreieinhalb Jahre zurück. Trotzdem wird die Aufgabe laut Maek schwer genug: „Gerade in Walldorf ist es immer unangenehm zu spielen. Aber wir wollen natürlich unsere Serie fortsetzen.“

Seit acht Spieltagen ist der FCH unbesiegt, davon gingen die Saarpfälzer sieben Mal als Sieger vom Platz. In den vergangenen beiden Partien zeigten die Homburger dazu auch die spielerische Souveränität, die trotz aller Erfolge zuvor lange gefehlt hatte. Das Problem für den FCH ist, dass Saarbrücken mit exakt der gleichen Bilanz in diesem Zeitraum bislang den Abstand konstant hält. So liegt die Hoffnung beim FCH nicht nur darauf, die eigene Erfolgsgeschichte in Walldorf fortzuschreiben, sondern auch darauf, dass der FCS im Heimspiel gegen Kickers Offenbach Punkte liegen lässt.