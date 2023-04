Befürchtete Krawalle blieben größtenteils aus Verletzte bei Hochrisiko-Spiel FCS gegen Dynamo Dresden – Polizei mit 800 Beamten im Einsatz

Die befürchteten Krawalle beim Topspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden, das der FCS am Freitagabend mit 2:0 gewann, sind größtenteils ausgeblieben. Die Polizei war mit 800 Beamten im Einsatz. Bereits am Nachmittag waren mehrere 9-Sitzer-Polizeifahrzeuge durch Saarbrücken gefahren. Die Vorfreude bei den FCS-Fans stieg. 300 bis 400 Fans hatten sich auf dem Markt bei sonnigem Wetter versammelt, auch in den Seitenstraßen waren etliche Saarbrücken-Fans zu sehen. Die Stimmung war gelöst und freundlich. Die FCS-Anhänger genossenen die Sonne und einige auch ein Bier vor dem Schlüsselspiel gegen Dresden. Die Polizei war präsent, hielt sich aber im Hintergrund. Auch am Bahnhof war es friedlich.