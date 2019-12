Tennis : Hobgarski greift in Biberach nach DM-Titel

Biberach Katharina Hobgarski greift bei den deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach nach ihrem ersten Titel. Die 22-Jährige aus Haupersweiler gewann am Freitag ihr Viertelfinale gegen Julia Middendorp (Visbek) mit 6:2, 6:3 und trifft im Halbfinale am Samstag auf Lara Schmidt aus Dresden.

