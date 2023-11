Turnen „Ich glaube nicht, dass es das in der Bundesliga jemals gab“ – Historisch hoher Sieg der TG Saar

Das war eine Machtdemonstration. Mit 86:0 (12:0 Gerätepunkte) hat die TG Saar am Samstag ihren Gegner, den TSV Pfuhl, aus der Dillinger Kreissporthalle geturnt. Ein historisch hohes Ergebnis. „Ich glaube nicht, dass es in der Bundesliga jemals einen Zu-Null-Sieg gab“, sagte der TG-Saar-Vorsitzende Thorsten Michels nach dem Wettkampf vor 300 Zuschauern. Mit dem Sieg haben die Saarländer ihr Saisonziel, den Einzug in das „kleine Finale“ um Platz drei im Rahmen des Finaltags am 2. Dezember in Ulm, erfüllt. Topscorer des Abends war Daniel Mousichidis mit 15 Punkten.