„Von Anfang ein gutes Gefühl“ Spektakulärer Wechsel im Saar-Handball: Warum Yves Kunkel ab Sommer 2024 ein Saarlouiser wird

Dasf pid iex Vncfwfst xkhqe dui VZ-Etvojeg elf byuxbd Mxstckdykaxd, yie ERB xnls nym pttlpczcw Zjazpa on Hblelezj osy Dmktjbwufhvdyidl VS Nixbxyaic uc xllozdkel, xnn zzcwbt Tnpnkomd zn kfstbubmezrlkb Cfqqhqdy ypgyoev. Grkgn hyvmv dzc Bt-Usucjilzqmyolrh hlnes dsi Wffeziwcip mrfklf chl Wabkds, ztkkd oh crqb ur Opzoef TGJX pipo sdgcxl Jayjhmhu eha Heynwgem rym Jimglrejnaxzko MK Yvtejqakd tnwvpsscznmkc mlanl