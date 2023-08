„Es hängt dort bei mir auch nichts nach“ Warum Philipp Kessler nach einem Jahr Abstinenz wieder zur HG Saarlouis zurückkehrt

Saarlouis · Der 38-Jährige ist wieder Trainer der HG Saarlouis und will in der neuen Saison die Fans in der Stadtgartenhalle begeistern.

30.08.2023, 09:36 Uhr

Nach einem Jahr Auszeit ist Philipp Kessler wieder zurück an der Seitenlinie. Seine HG Saarlouis startet am Sonntag in die neue Saison. Foto: Thomas Wieck

Von David Hoffmann Volontär Sportredaktion

Sie war jahrelang wie sein zweites Zuhause. Und wie viele Stunden und Tage er dort insgesamt verbracht hat, wird er selbst vermutlich kaum wissen. Nach einem Jahr Abstinenz steht er wieder als Trainer des Handball-Drittligisten HG Saarlouis an der Seitenlinie in seiner Stadtgartenhalle. Wer Philipp Kessler in diesen Tagen erlebt, der spürt, wie groß die Vorfreude auf seine neue alte Aufgabe und die bevorstehende Saison ist.