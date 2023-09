37:25-Sieg in Homburg Machtdemonstration der HG Saarlouis im Saar-Derby

Es war eine der, wenn nicht gar die Szene des Spiels im ersten Saarderby überhaupt in der 3. Handball-Liga: Robin Egelhof vom TV Homburg bleibt im Angriff einmal mehr am herausragenden Akteur an diesem Abend in der Robert-Bosch-Halle hängen: Daniel Schlingmann, der Torwart der HG Saarlouis, pariert den Versuch des Rückraumakteurs – dann geht es ganz schnell. Mit seinem Pass über das gesamte Feld findet der Saarlouiser Schlussmann den durchstartenden Elyas Noh. Der schnelle Linksaußen springt in vollem Lauf hoch, krallt sich in der Luft den Ball – und versenkt ihn in einer Bewegung im rechten Eck des Homburger Tors. Die vielen HG-Fans, die rund die Hälfte der 600 Zuschauer ausmachen, sind nach dem spektakulären Tor zum 27:19 komplett aus dem Häuschen (47. Minute).