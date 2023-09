Saisonstart der HG Saarlouis Kessler mit Auftakt trotz Niederlage sehr zufrieden

Ferndorf · „Wir hatten sie am Schlawittchen. Man hat gemerkt, dass Ferndorf am Bibbern war“, sah Trainer Philipp Kessler einen vielversprechenden Saisonstart seiner HG Saarlouis in der 3. Handball-Liga. Bei einem der Titelfavoriten verkauften sich die Saarlouiser am Samstag teuer, durften vor über 1000 Zuschauern beim TuS Ferndorf lange auf eine Überraschung hoffen – ehe die Gastgeber das Duell der Ex-Zweitligisten schließlich mit 35:31 (16:16) gewannen.

03.09.2023, 12:11 Uhr

Trainer Philipp Kessler von der HG Saarlouis war trotz der Auftaktniederlage nicht unzufrieden. Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk

Dennoch verließen die mit fünf Zugängen angetretenen Saarlouiser beim Vizemeister der Vorsaison mit erhobenem Haupt das Feld. „Wir haben uns sehr gut verkauft. Dieses Spiel wird uns in unserer Entwicklung weiterbringen“, sagte Kessler. In seinem ersten Ligaspiel als alter und neuer HG-Trainer erlebte er einen Topstart seines Teams, das ohne den im Training umgeknickten Topwerfer Marcel Becker und Joshua Reitz antreten musste. Als Topschütze Tom Paetow sein fünftes von neun Toren warf, lag die HG mit 13:8 sogar klar vorne (18. Minute). „Wir waren mit einer 5:1-Abwehr top eingestellt“, lobte Kessler.