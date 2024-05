Kampf gegen Abstieg aus 3. Liga Warum die Drittliga-Handballer des TV Homburg zum Siegen verdammt sind

Schicksalsspiel für den TV Homburg in der 3. Handball-Liga Süd-West: Im letzten Auswärtsspiel der Saison ist der Aufsteiger an diesem Samstag um 19 Uhr beim Liga-Sechsten Longericher SC aus Köln zum Siegen verdammt, um vom Abstiegsplatz noch ans rettende Ufer zu springen. Die Honigdachse liegen punktgleich hinter der aktuell geretteten TSG Haßloch, die den Direktvergleich mit dem TVH gewonnen hat und daheim gegen die HSG Dutenhofen (Samstag, 19.30 Uhr) die Weichen klar auf Ligaverbleib stellen kann, weil Homburg am letzten Spieltag die schier unlösbare Heimaufgabe TuS Ferndorf (mit 55:1 Punkten das Überteam der Klasse) vor der Brust hat. Ferndorf spielt nun zuhause gegen den einen Punkt vor dem TVH liegenden TV Aldekerk, der am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen Longerich hat.