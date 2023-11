Handball HGS steht vor zwei Heimspielen, TVH empfängt Opladen

Bei Aufsteiger TV Homburg herrschte nach der laut Trainer Steffen Ecker „niederschmetternden“ 25:32-Pleite im Kellerduell bei der TSG Haßloch erhöhter Redebedarf. Der sportliche Leiter Jörg Ecker redete am Dienstag lange auf die Spieler des Schlusslichts (4:20 Punkte) ein. Der Tenor vor dem Heimspiel an diesem Samstag um 18.30 Uhr gegen den TuS Opladen: „Die Kampf- und Laufbereitschaft, die Basics, waren in Haßloch unzureichend. Mein Eindruck ist, dass die Jungs es jetzt verstanden haben“, sagt Trainer Ecker nach sechs Niederlagen in Folge. Der lange vermisste Kapitän Marvin Mebus (Meniskusschaden) kehrt in den Kader zurück, Neuzugang Miljan Bunjevcevic (Verletzung am Handgelenk) fällt aus.