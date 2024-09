Zuschauer verlassen Stadtgartenhalle vorzeitig „So eine Leistung darf sich nicht wiederholen“ – HG Saarlouis erlebt denkwürdiges Debakel

Die Vorfreude bei Mannschaft und Fans war riesig, mit großen Erwartungen ging die HG Saarlouis ins „erste richtige Heimspiel“ in der 3. Handball-Liga – doch die wurden am Samstag bitter enttäuscht: 31:38 (13:20) prangte es am Ende auf der Anzeigetafel in der Stadtgartenhalle, die viele der anfangs 920 HG-Anhänger im Heimspiel gegen die HSG Hanau bereits vorzeitig verlassen hatten.