3. Liga HG Saarlouis verliert beim TV Gelnhausen

Gelnhausen · Handball-Drittligist HG Saarlouis hat am Samstag beim Tabellendritten TV Gelnhausen nach einem ganz schwachen Auftritt die nächste Niederlage einstecken müssen. Beim 25:28 (10:13) unterliefen dem Siebten wie so oft in dieser Saison zu viele Ballverluste und technische Fehler, dazu war die Chancenverwertung schlecht.

19.03.2023, 13:59 Uhr

Die Handballer der HG Saarlouis erlebten in Gelnhausen einen schwarzen Abend, hier ein Symbolbild. Foto: dpa/Tom Weller

Von Patric Cordier