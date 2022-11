Starker Auftritt der HG Saarlouis : HGS feiert gegen Gelnhausen den dritten Heimsieg in Serie

Die Handballer der HG Saarlouis konnten im Heimspiel gegen den TV Gelnhausen einen Sieg feiern. Foto: dpa/Tom Weller

Saarlouis Handball-Drittligist HG Saarlouis hat mit dem dritten Heimsieg in Folge ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gegen den Tabellendritten TV Gelnhausen feierte das Team von Spielertrainer Branimir Koloper am Samstag einen souveränen 32:27 (18:12)-Erfolg und rückt mit 13:9 Punkten auf einen Zähler an die Hessen heran.

„Bis auf die fünf schwächeren Minuten nach der Pause war es eine rundum gelungene Leistung“, sah HG-Topwerfer Tom Paetow (sieben Tore) vor 505 Zuschauern eine starke Vorstellung und die richtige Reaktion auf die vorherige Auswärtsschlappe in Rodgau (26:30). Bis zum 8:7 durch Marcel Becker per Siebenmeter (16. Minute) lief die Partie ausgeglichen, danach setzte sich die HG mit einem 8:1-Lauf deutlich ab. Nach der Halbzeit schwächelte Saarlouis kurz, Gelnhausen kam rasch auf 16:18 (34.) heran, ehe eine Auszeit die Ordnung zurückbrachte. Der starke Kreisläufer Wladislaw Kurotschkin (sechs Tore) gestaltete den Vorsprung zum 23:18 (41.) wieder komfortabel, und die HG fuhr einen sicheren sechsten Saisonsieg ein.