Handball : HG Saarlouis rettet in letzter Sekunde noch einen Punkt

Bei der HG Saarlouis, hier ein Symbolbild, wurde es am Samstagabend in der Stadtgartenhalle dramatisch. Foto: dpa/David Inderlied

Saarlouis Handball-Drittligist HG Saarlouis hat am Samstag in letzter Sekunde einen Punkt gegen das HLZ Friesenheim/Hochdorf II gerettet. Augenblicke vor der Schlusssirene traf Rechtsaußen Marcel Becker vorbei an Friesenheims überragendem Torhüter Roko Peribiono zum 26:26 (12:14)-Endstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

„Meine Jungs haben Charakter gezeigt und sich für Kampf und Einstellung ganz am Ende noch belohnt“, sagte HGS-Trainer Branimir Koloper.