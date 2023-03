3. Handball-Liga HG Saarlouis feiert versöhnlichen Abschluss

„Wir hatten wirklich gute, aber auch katastrophale Spiele“, sagte Tom Paetow nach dem letzten Heimspiel von Handball-Drittligist HG Saarlouis in dieser Saison. Im Derby gegen die TSG Haßloch zeigte das Team von Trainer Branimir Koloper am Samstag vor gut 900 Zuschauern in der Stadtgartenhalle noch mal sein besseres Gesicht. „Es war der perfekte Abschluss“, befand Rückraumakteur Paetow nach dem 34:17 (13:7)-Kantersieg über den Tabellennachbarn (nun 24:26 Punkte), den die HG durch den elften Saisonsieg vorerst einkassierte.