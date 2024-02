Handball-Legende im Tor der HG Saarlouis „Es war eine überragende Zeit“ – Darius Jonczyk beendet seine Karriere

Es ist das erste echte Drittliga-Saarderby in Saarlouis, in seinem „Wohnzimmer“ Stadtgartenhalle. Für Darius Jonczyk, die Torwart-Ikone der Handballer der HG Saarlouis, wird die brisante Partie an diesem Samstag gegen Aufsteiger TV Homburg (19.30 Uhr) zugleich auch das letzte Lokalduell vor Ort sein. „Darek“ sagt am Saisonende „Servus“. Nach 23 Jahren in der ersten Mannschaft der HG hat sich der 39-jährige Familienvater entschlossen, „dass es an der Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen. Wer selbst jahrelang Sport betrieben hat, weiß, dass der Körper irgendwann Signale schickt“, erläutert Jonczyk.