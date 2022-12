3. Liga Handball : HG Saarlouis gewinnt beim VfL Gummersbach II

Gummersbach Der Handball-Drittligist schlägt die Bundesliga-Reserve des VfL Gummersbach mit 31:29 und ist Tabellen-Sechster.

Die Handballer der HG Saarlouis haben in der 3. Liga den nächsten Sieg eingefahren. Das Team von Spielertrainer Branimir Koloper gewann am Sonntagabend bei der Bundesliga-Reserve des VfL Gummersbach mit 31:29 (16:12). Beste Torschützen der HGS waren Lukas Hüller, Lars Walz und Marcel Becker mit jeweils sechs Toren. An diesem Samstag gastieren die Saarlouiser zum Jahresabschluss um 19.30 Uhr bei der HSG Hanau.