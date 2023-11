Handball Tempohandball und Emotionen – Starke HG Saarlouis überzeugt wieder

90 Sekunden vor dem Ende eines hochklassigen Handballspiels erheben sich am Samstag die 1192 Zuschauer in der Saarlouiser Sporthalle am Stadtgarten. Sie huldigen ihrer HG, die gegen den Meister eine bärenstarke Leistung auf die Platte gelegt hat. Mit einem souveränen 38:32 (23:17)-Erfolg gegen die HSG Hanau feierte das zuletzt schwächelnde Team von Trainer Philipp Kessler den vierten Heimsieg im fünften Spiel und verbesserte sich im Tableau mit nun 11:9 Punkten auf Rang sieben.