3. Handball-Liga Warum Handballer Yves Kunkel mit der HG Saarlouis vor einer emotionalen Rückkehr steht

Im Trikot der HSG Völklingen und in der Hermann-Neuberger-Halle ist Yves Kunkel groß geworden. Jetzt kehrt der Top-Neuzugang der HG Saarlouis für sein Pflichtspiel-Debüt in sein „Kinderzimmer“ zurück. Die HGS empfängt am Samstagabend zum Heimauftakt den TV Gelnhausen.

Foto: Wieck