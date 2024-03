3. Handball-Liga HG Saarlouis freut sich aufs Derby

Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende (die Partie gegen den TV Hochdorf II wurde auf den 15. März verlegt) blicken die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis vorfreudig auf das Saarpfalz-Derby gegen die TSG Haßloch an diesem Freitag (20.30 Uhr, Stadtgartenhalle). „Die Voraussetzungen sind gut“, sagt HG-Trainer Philipp Kessler: „Wir haben gut trainiert und die letzte Woche intensiv genutzt, um an den Grundlagen zu arbeiten. Wir alle freuen uns auf das Spiel.“