Eine Leistung, die Spuren hinterlässt Warum der Druck auf die HG Saarlouis wächst

Saarlouis · Das Saisonziel der HG Saarlouis könnte nach dem jüngsten Heimdebakel schon in Gefahr geraten. Wo die Saarlouiser Probleme liegen und wie sie das nächste Top-Spiel in Leutershausen an diesem Samstag angehen.

27.09.2024 , 10:53 Uhr

Die Enttäuschung steht den Saarlouiser Spielern nach dem Heimdebakel gegen Hanau ins Gesicht geschrieben. Foto: Ruppenthal

Von David Hoffmann Redakteur Sport