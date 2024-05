HG Saarlouis Abschied nach 23 Jahren: Jonczyk will noch einmal die Halle beben lassen

„Es war ein Derby gegen Zweibrücken in der Regionalliga Südwest. Die Stadtgartenhalle war noch nicht so voll wie heute – aber die 400, 500 Zuschauer haben für Gänsehaut gesorgt.“ Auch 23 Jahre später kann sich Handball-Torwart Darius Jonczyk noch ganz genau an sein erstes Heimspiel für die HG Saarlouis erinnern. Dieser Herbstabend im Jahr 2001 war zugleich der Beginn einer wunderbaren Reise, die zwischen 2009 und 2018 sogar in die 2. Handball-Bundesliga führte.